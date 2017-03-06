«Спутник» сыграет решающую игру 1/8 финала Кубка Братины в Нижнем Тагиле
В Ангарске хоккеисты «Спутника» проиграли в овертайме шестой матч четвертьфинальной серии Кубка Братины «Ермаку» со счётом 1:2. Единственную шайбу в составе «бобров» забросил Евгений Гасников. Тагильчане проиграли в этой серии третий матч подряд, и теперь победитель уже точно определится 9 марта в Нижнем Тагиле.
«Что здесь скажешь? Равная игра равных соперников на протяжении шести игр. Несмотря на то, что дома мы 2:5 проиграли, но счёт был до третьего гола. И здесь опять ничейный результат, но удачливее был “Ермак” всё же. При равной игре сегодня уступили. Хорошая серия. “Ермак” с победой», – прокомментировал после игры наставник «Спутника» Андрей Кирдяшов.
Агентство новостей «Между строк»