«Спутник» разгромил «Синару» на домашней арене

В пятом туре чемпионата Свердловской области по хоккею среди взрослых команд «Спутник» в Нижнем Тагиле принимал соседей по турнирной таблице «Синару» из Каменска-Уральского. Счёт на седьмой минуте открыл нападающий тагильчан Александр Гиберт, но следующую шайбу зрители увидели только во втором периоде. Дважды Артём Захаров, Виталий Ситников, Александр Гиберт, Сергей Медведев и Павел Нуртинов довели счёт до 7:0, но гостям удалось отыграть 4 шайбы. Итоговый счёт 7:4 (1:0, 5:0, 1:4) в пользу «Спутника». С 13 очками тагильчане пока занимают первое место в рейтинге команд. Следующую игру подопечные Алексея Фетисова проведут со «Спартаковцем» из Екатеринбурга.