«Спутник» и «Уралочка-НТМК» всухую проиграли своим соперникам

Накануне в Нижнем Тагиле в рамках чемпионата ВХЛ ХК «Спутник» со счётом 0:2 уступил пермскому «Молоту-Прикамье». После 42-го тура тагильская команда с 33 очками занимает 25-е место в турнирной таблице, отставая от идущих на 16-м месте пермяков на 25 баллов.

«Я, в свою очередь, скажу, что свои моменты, которые мы создали, мы не использовали. Две ошибки, которые мы совершили, соперник забил нам и в третьем периоде, по сути, ничего не дал нам создать. Очень понравилась команда соперника. Тем не менее мы делаем свою работу, идём вперед, я считаю. То, что соперник серьёзный, мы это знали. Сегодня соперник забил два гола, а мы ничего сделать не смогли. Поздравляю с победой соперников, они сражаются за плей-офф, желаю им удачи в дальнейшем», — прокомментировал встречу главный тренер «Спутника» Сергей Лопушанский.

В это же время в Казани «Уралочка-НТМК» сражалась с местным «Динамо». Свердловская команда не смогла ничего противопоставить лидеру текущего сезона и проиграла со счётом 3:0 (25:17; 25:16; 25:12).

20 января «уралочки» в Нижнем Тагиле принимают красноярский «Енисей».