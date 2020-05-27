«Спрос вырос в три раза». Центр «Мой бизнес» поможет тагильскому предпринимателю открыть в разгар пандемии коронавируса ещё один частный детский сад

Тагильская сеть частных детских садов «Супер-Почемучки», несмотря на пандемию коронавируса и падение собственной выручки, в ближайшее время будет расширяться. Этой весной владелице организации Ирине Мордвовой удалось получить необходимую финансовую госпомощь. Кроме того, сейчас она ожидает ответа от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, куда ранее была подана заявка на выдачу займа по программе «Моногород». Деньги планируется направить на развитие новой точки.

Сегодня спрос на частные детские сады со стороны родителей увеличился в три раза. Об этом руководителю представительства СОФПП в Горнозаводском округе Сергею Федорееву рассказала во время рабочей встречи сама Ирина Мордвова. Увеличившийся спрос она связала, прежде всего, с закрытием государственных образовательных учреждений.

«В условиях кризиса и пандемии мы планируем открыть ко Дню защиты детей четвёртый детский сад “Супер-Почемучки”, — отмечает индивидуальный предприниматель Ирина Мордвова. — Он будет находиться на Ленина. Весной мы открыли в наших детских садах дежурные группы. Детишек у нас достаточно, но их не больше того количества, которое сегодня рекомендует Роспотребнадзор. Если раньше мы могли принимать по 25 детишек, то сейчас только 12. Возраст детей самый нежный, у нас малыши от года до 3,5 лет. Правда, сейчас популярностью стала пользоваться также группа для деток чуть постарше. Некоторым родителям удобнее теперь приводить детей именно в наши детские сады, а не в государственные учреждения, из-за более близкого расположения к их домам, а также доверительного отношения к нам. У нас хорошая репутация. Поэтому мы сегодня остаёмся на плаву, продолжаем жить. За один месяц посещения ребёнком дежурной группы родители платят нам по 13 тысяч рублей».

Первый детский сад «Супер-Почемучки» открылся в Нижнем Тагиле в 2008 году. Сейчас в городе работают три филиала компании. Ирина Мордвова, как индивидуальный предприниматель, одной из первых в городе и области получила лицензию на ведение образовательной деятельности. Это позволило ей открыть дежурные группы и продолжить работу во время пандемии коронавируса.

«К открытию дежурных групп мы готовились не один день, — рассказывает Ирина Мордвова. — Приобрели большое количество разных дезсредств. Роспотребнадзор приходил, фотографировал их. Также закупились разовыми и многоразовыми масками. На каждого воспитателя в день у нас уходит минимум пять масок. Ещё есть очень оригинальные масочки для детей. Выглядит маленький ребёночек в маске очень умилительно, но срывает он её в первую же секунду. У нас серьёзные утренние фильтры, даже меня не запускают без проверки температуры. Если у ребёнка будет выявлена температура, мы тут же его изолируем и сообщим родителям, чтобы они его забрали в первые же 15 минут. С питанием у нас проблем никаких нет, на Дружинина, 57 работает пищеблок. Мы сдавали для анализа смывы, у нас всё, славу Богу, хорошо».

Сегодня «Супер-Почемучки» — единственные из негосударственных детских садов, которые работают в Нижнем Тагиле в период распространения COVID-19. Остаться на плаву и не погрязнуть в убытках и долгах предпринимателю помогло то, что все помещения, где расположены филиалы компании, находятся в собственности. Обязательств перед арендодателями нет.

«У нас сейчас работают 15 человек. В период самоизоляции все сотрудники без исключения — и бухгалтеры, и администраторы — получили дипломы и стали ещё старшими воспитателями. Поэтому сегодня один человек может выполнять сразу несколько функций, заменить, если необходимо, другого сотрудника», — отмечает предпринимательница Ирина Мордвова.

Недавно ИП получила беспроцентный кредит от Сбербанка в рамках одной из озвученных ранее президентом Владимиром Путиным мер господдержки. Добиться выдачи денег удалось благодаря плотному сотрудничеству с финансово-кредитной организацией. Большинству заявителей из Нижнего Тагила в получении этого вида помощи сегодня отказывают по разным причинам. Немалую помощь тагильчанке оказал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Его представительство работает в Нижнем Тагиле в виде центра «Мой бизнес» с августа 2019 года.

«Нас очень поддержал фонд поддержки предпринимательства, — говорит тагильчанка. — С их рекомендацией мы вступили в реестр социальных предпринимателей и сейчас можем участвовать в грантовых конкурсах. В 2018 году мы уже получали кредит в областном фонде, сейчас его реструктуризировали на полгода. С мая по июль у нас совсем не будет платежей (региональный инструмент поддержки). Спустя три месяца мы будем платить только проценты по кредиту, спустя полгода — основной долг. Это очень удобно. Сейчас мы ждём рассмотрения нашей заявки на получение займа от СОФПП по программе “Моногород”, чтобы развивать новую точку. Сегодня часто говорят слово “кризис”. Кризис в океане бушующих страстей опасен для тех предприятий, которые не смогли выжить в этих условиях. А мы плывём, плывём уверенно. Я в своих надёжных руках, как руководитель, держу штурвал управления компанией. Мы работаем и уже записываем детей на июнь и на июль».

СОФПП возобновил выдачу займов «Моногород» в мае. В связи с изменением ключевой ставки Банка России средства для приоритетных проектов будут теперь выдаваться по ставке от 2,75% годовых. Удовлетворить потребность в дешёвых деньгах смогут многие свердловчане. Подать заявки для получения займов по программе «Моногород» имеют право: бизнесмены «серебряного возраста» (45 лет и старше); женщины-предпринимательницы; резиденты ТОРов и индустриальных парков; экспортёры; бизнесмены, развивающие такие направления, как сельское хозяйство, экология, спорт и туризм. Срок — от 3 до 36 месяцев.

«Сегодня заявки на получение займа по программе “Моногород” можно подать через личный кабинет на сайте СОФПП. Уже 11 предпринимателей из Горнозаводского округа такие заявки подали. Девять из них из Нижнего Тагила. Заявка Ирины Мордвовой сейчас находится на экспертизе. Люди работают, детишки в детские сады ходят, меры все для обеспечения необходимой безопасности соблюдаются», — подчеркнул руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев.

Свердловские предприятия малого и среднего бизнеса сегодня активно пользуются поддержкой областного фонда поддержки предпринимательства. Обращаются за займами «Развитие» (до 5 млн рублей) и «Антикризисным», где максимальная сумма составляет 300 тысяч рублей. В этом случае деньги выдаются под 5,5% годовых на срок до одного года. Тех предпринимателей, которые уже имеют кредиты, взятые в фонде, освободили на три месяца от оплаты процентов. Самозанятые тоже могут получить через СОФПП денежные «плюшки». Для них доступны выплаты в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, большой популярностью среди бизнесменов пользуется информационная и консультационная поддержка фонда.