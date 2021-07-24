«Справедливая Россия — За правду» выбрала кандидатов в областной парламент от Нижнего Тагила

Партия «Справедливая Россия — За правду» назвала кандидатов, которые будут представлять её в Законодательном собрании Свердловской области. По итогам конференции, которая прошла накануне, в общеобластную тройку кандидатов от партии вошли председатель Свердловского регионального отделения Андрей Кузнецов, экс-депутат ЗакСо Армен Карапетян и экс-замминистра здравоохранения Екатерина Есина.

В качестве кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по одномандатным округам Нижнего Тагила были выдвинуты:

Дзержинский избирательный округ № 19 — заведующая женской консультацией при ЦГБ № 1 Евгения Михайлиди;

Ленинский избирательный округ № 20 — лидер ОД «Тагил за перемены» Надежда Журавлёва;

Тагилстроевский избирательный округ № 21 — общественник и предприниматель Павел Пахомов.

Лидерами территориальных групп назначены:

По Дзержинскому округу — медименеджер Александр Соловьёв, по Ленинскому — депутат Нижнетагильской городской думы от партии «Справедливая Россия» Леонид Мартюшёв, по Тагилстроевскому — депутат НТГД от партии «Справедливая Россия» Игорь Макаров.

Напомним, в конце июня «Справедливая Россия — За правду» решила, что на сентябрьских выборах в Госдуму в Нижнетагильском одномандатном избирательном округе № 171 партию будет представлять пенсионер, кандидат философских наук Сергей Белоусов.