«Справедливая Россия» подала в суд иск о снятии Антона Шипулина с выборов в Госдуму

Партия «Справедливая Россия» подала в Свердловский областной суд иск о снятии с выборов биатлониста Антона Шипулина из-за того, что он скрыл активы на 13 млн рублей, со ссылкой на пресс-службу суда пишет Znak.com.

Иск поступил в облсуд 16 августа, дата заседания по нему пока не назначена. Ранее областной избирком опубликовал данные о недостоверных сведениях в декларациях всех кандидатов в депутаты Госдумы по Серовскому округу. Больше всего скрытых активов оказалось у кандидата от «Единой России» биатлониста Антона Шипулина: он забыл задекларировать находящиеся в его собственности 10 тысяч облигаций Сбербанка на сумму 10 млн рублей и 50 структурированных нот на 3,6 млн рублей «Коммерцбанка АГ», который является иностранной организацией. Также у кандидата нашёлся ещё один счёт в банке «Открытие», где размещено 2,3 тысячи рублей, и пустой счёт в банке ВТБ.

От «Справедливой России» в довыборах в Госдуму участвует фельдшер скорой помощи Алексей Коровкин, у которого тоже замечены недочёты в декларации о доходах: на его счетах в Сбербанке обнаружилось 845 рублей вместо заявленных 10,9 тысячи рублей. У кандидата также нашлось несколько пустых счетов в банках «Хоум Кредит», «Кредит Европа Банк», «Банк Русский Стандарт» и Сбербанке, о которых он избиркому не рассказал.

Выборы в Госдуму состоятся в единый день голосования 8 сентября.