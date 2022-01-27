Спортсмены сборной России по биатлону не смогли поехать на Олимпиаду в Пекин из-за отсутствия QR-кодов

Спортсмены сборной России по биатлону не смогли вылететь в Пекин на Олимпиаду из-за QR-кодов. Компания «Аэрофлот» не разрешила им подняться на борт самолёта, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

В числе тех, кто не смог вылететь в Китай, называют старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова, биатлонистов Ирину Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажиста команды Романа Никитина.

«QR-код Казакевич оказался “красным” — это означает, что спортсменке запрещён въезд в Китай. У остальных кода не оказалось в приложении “My2022” (официальное мобильное приложение Олимпиады в Пекине)», — сообщает издание.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля. Пекин станет первым городом, принимающим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду.