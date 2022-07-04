Спортсмены Нижнего Тагила взяли пять золотых медалей чемпионата УрФО по гребному слалому 

В минувшие выходные на реке Тагил в парке «Народный» прошёл чемпионат Уральского федерального округа по гребному слалому. В соревнованиях на байдарке тагильчане заняли весь пьедестал почёта.

По итогам чемпионата УрФО в копилке сборной Свердловской области в индивидуальных категориях — 10 медалей (5 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых). У спортсменов из Тюменской области – 7 медалей (2 золота, 2 серебра и 3 бронзы) и у спортсменов ХМАО ЮГРА – 2 серебряные медали.

Как сообщается на сайте Свердловской областной федерации гребного слалома, тагильчанин Никита Губенко одержал победу в одиночном заезде и в экстремальном спуске. Две «бронзы» забрал ещё один воспитанник тагильской школы гребного слалома Дмитрий Лабасов.

В состязаниях на каноэ вне конкуренции оказался призёр чемпионатов Европы и мира, воспитанник СШОР «Уралец» Дмитрий Храмцов.

Теперь члены сборной России Никита Губенко, Дмитрий Храмцов и Дмитрий Лабасов отправятся на сборы в Республику Алтай.