Спортсмены из Нижнего Тагила забрали девять медалей на соревнованиях УрФО по гребному слалому

На реке Тагил в Нижнем Тагиле с 22 по 27 июня проходили соревнования среди спортсменов Уральского федерального округа по гребному слалому. В спортивных состязаниях приняли участие 83 представителя мужского пола и 21 девушка из Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

Как сообщается в официальном паблике школы гребного слалома Нижнего Тагила, гребцы боролись за медали в шести олимпийских и в пяти неолимпийских дисциплинах. Больше всего наград собрали тагильчанин Никита Губенко и Зульфия Сабитова из Тюмени, которая выиграла во всех женских олимпийских категориях.

В смешанной каноэ-двойке чемпионами УрФО стали Виталий Максимов и Карина Андрющенко из Нижнего Тагила. Ребята уже третий год остаются лидерами этой программы.

Всего у воспитанников тагильской школы гребного слалома девять медалей. У спортсменов из Тюмени — 12.

В конце мая тагильские гребцы стали чемпионами и призёрами кубка России по гребному слалому, который проходил в Новгородской области.