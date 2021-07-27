Спортсменка из Нижнего Тагила вышла в финал Олимпийских игр

Спортсменка Анастасия Кирпичникова из нижнетагильского клуба «Спутник» вышла в финал Олимпиады на дистанции 1500 метров вольным стилем, показав пятое время на финише среди всех участниц, пишет SportBox. Финал соревнований назначен на 28 июля.

В начале апреля Кирпичникова завоевала золотую медаль чемпионата России в плавании на 1,5 километра вольным стилем, установив новый рекорд России. А в середине мая тагильчанка завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по плаванию в Будапеште, при этом она обновила рекорд России, который держался с 2008 года.

Напомним, Анастасия Кирпичникова стала первой россиянкой, которая получила возможность выступить на Олимпийских Играх сразу в двух видах плавания — на открытой воде и в бассейне. Для тагильчанки это первая в её жизни Олимпиада.