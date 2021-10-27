​​​​​​​Спортсмен из Нижнего Тагила стал чемпионом мира по кикбоксингу 

20-летний воспитанник спортивной школы «Старт» Иван Булдаков занял первое место на чемпионате мира по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт с лоу-киком» в весовой категории до 54 кг. Турнир проходил в Италии, он объединил представителей всех дисциплин этого вида спорта. За награды боролись около двух тысяч участников из почти 70 стран.

Как пишет «Тагильский рабочий», спортсмен стал чемпионом мира с первой попытки.

Ему присвоено звание мастера спорта международного класса. Иван провёл три боя, в каждом из которых одержал уверенную победу единогласным решением судей.

Тренером Ивана является двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу Максим Айсин.