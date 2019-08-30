Спортсмен из Нижнего Тагила победил на первенстве Европы по кикбоксингу

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Уралец» Семён Востриков в составе сборной России стал победителем первенства Европы по кикбоксингу в возрастной категории 16–18 лет. Соревнования проходили в венгерском городе Дьёр.

Недавно компания ЕВРАЗ направила 350 тысяч рублей в СШОР «Уралец» на реализацию проекта «Боевые искусства — детям». Благодаря выделенным средствам в учреждении появилось спортивное оборудование для занятий тхэквондо и кикбоксингом: защитные шлемы, футы и перчатки. В числе прочего финансирование было направлено на оплату поездок спортсменов на соревнования.

Сейчас воспитанники МБУ СШОР «Уралец» готовятся к выступлениям на мировом кубке World Cup Diamond по кикбоксингу, который пройдёт с 19 по 25 сентября в Анапе.