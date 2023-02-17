Спортсмен из Нижнего Тагила Фанис Хайруллин установил мировой рекорд по необычным отжиманиям

В Нижнем Тагиле основатель и руководитель объединения уличной атлетики «Стойкие» Фанис Хайруллин установил мировой рекорд по количеству отжиманий на тыльной стороне ладони за одну минуту. Ему удалось совершить 46 повторений. Предыдущий мировой рекорд принадлежал россиянину из Астрахани, который отжался таким необычным способом 42 раза.

Фанис в разговоре с журналистом АН «Между строк» отметил, что выполнение упражнения довольно травмоопасно. Для этого необходимо иметь гибкие кистевые суставы, хорошо натренированные трицепсы и дельты плечевого пояса, на которые ложится основная нагрузка.

«Это мой первый мировой рекорд, однако до этого я уже установил шесть национальных. Было действительно сложно делать такую вариацию отжиманий, но ведь, только преодолевая препятствия, мы достигаем успеха. На сегодня в послужной список нашей команды входит 18 рекордов России, три из которых ребята поставили в январе 2023 года. Сейчас мы готовим детей ещё к пяти рекордам», — рассказал АН «Между строк» Фанис Хайруллин.

Спортсмен рассказывает, что тяга к подобным достижениям у него и его воспитанников появилась с 2017 года, когда он для себя обнаружил возможность установки рекорда России по упражнению, которое он постоянно делает на тренировках. Свой второй рекорд спортсмен поставил в 2020 году, после чего воспитанники тоже загорелись идеей стать рекордсменами.

«С каждым разом всё больше ребят получают мотивацию заниматься спортом и стремиться к достижениям. Это действительно круто. На данный момент в нашей команде 12 рекордсменов, не считая меня. Я горд за всех, кто занимается у нас в команде. Уверен, что впереди у нас ещё больше наград и рекордов»,— считает Фанис.

По совместительству Фанис является главным тренером по уличной атлетике, а также мастером спорта по стритлифтингу на брусьях. Он поясняет, что в среднем на подготовку к постановке рекорда России тратится от месяца до полугода, а подготовка к мировому рекорду может занять целый год.

«Объединение “Стойкие” мы основали вместе с моим братом Рустамом. Для нас основная цель — это привлечение внимания всех слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Мы проводим тренировки для разных возрастных групп, начинаем заниматься с детьми от 6 лет. Кроме этого, мы организуем в Нижнем Тагиле, пригороде и в целом по Свердловской области различные турниры, чемпионаты и показательные выступления. Также мы стараемся всячески распространить информацию об этом по всей России, считая, что это дополнительная пропаганда здорового образа жизни», — подытожил Фанис.