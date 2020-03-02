Спор в соцсетях вызвал «Урок мужества» от депутата ЗакСо, посвящённый войне с Турцией

Депутат Заксобрания Андрей Гориславцев провёл первый «Урок мужества», посвящённый войне с Турцией, в школе Горного Щита № 142. Он пришёл в школу с макетами огнестрельного оружия и рассказал, как «Османская империя потеряла две трети территории в кровавых войнах с Россией», сообщает 66.ru. Гориславцев рассказал об уроке в своём Facebook, тогда правозащитники и родители возмутились милитаризацией детства. На их сторону встала и общественный помощник омбудсмена Ольга Вековшинина.
«Люди, далекие от преподавания, идут в школы с оружием, свято веря, что именно это сегодня нужно вашим детям. Мужчины из духовно-патриотического движения “Русь” проводят в школах уроки мужества. У этой организации есть несколько секций бокса, и это хорошо, но зачем в школы полезли? Детям приходится дополнительные часы слушать про войны и лицезреть оружие», — пишет Вековшинина.
Депутат Заксобрания ответил на претензии, заявив, что «мальчиков всегда тянет воевать, побеждать, защищать», поэтому рассказы о войне им интересны. Девочкам же «надо понимать, кого в мужья брать, кто идеал: защитник Родины или торчок из клубешника».
«Неужели у нас в стране столько деградантов, зомбированных Европой, и просто потенциальных предателей?! Они приводят примеры из гейской Европы: Германии, Австрии и прочих стран цвета радуги. Я за то, чтобы в России мужик был мужиком! Любой мужчина должен уметь обращаться с оружием, а женщина должна быть с ним до конца и подавать ему патроны. Мирная стабильная жизнь держится на плечах воинов. История России учит: если человек хочет жить в мире, нужно готовиться к войне! <…> Автомат Калашникова несёт смерть во имя жизни», — поддержал Гориславцева его сторонник Антон Иванов.