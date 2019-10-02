Спикер парламента Петербурга раскритиковал оппозицию за участие в митинге с Навальным (ВИДЕО)

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров выступил с речью по случаю начала парламентского сезона, посвятив большую её часть избранным депутатам от оппозиции, пишет Znak.com.

По мнению Макарова, победа оппозиции стала возможной только благодаря «Единой России».

«Обращаюсь к руководителям оппозиционных партий. Мы вас с ложечки кормим и поддерживаем. Мы отменили в ущерб партии досрочное голосование. Подарили вам 110 пасов [в Петербурге проходило 110 муниципальных избирательных кампаний] с выходом один на один. Собянин говорил о разноплановости Мосгордумы, пускай и муниципальные советы будут такими», — заявил спикер парламента.

Он обратил внимание на заседание муниципального совета в Литейном округе, где избирались 11 «яблочников» и где первое заседание состоялось с радужным флажком на столе.

«Вы что, с флагом ЛГБТ будете принимать ветеранов? Или будете кричать, что надо легализовать наркотики? Остановите своих помощников. Если в голове радужные флаги и наркотики, это шизофрения», — обратился Макаров к депутату от «Яблока» Борису Вишневскому.

«Ну не может председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга зажигать на митинге с Навальным!» pic.twitter.com/L1rYiTow6t — Alexey Navalny (@navalny) October 2, 2019

Он обратился и к депутату Законодательного собрания Максиму Резнику.

«Не может председатель комиссии по культуре зажигать с Навальным на митинге в Москве. Вы хотите сюда повестку протестную перенести? Город Санкт-Петербург спокойно живёт последние годы. Зачем колыхать и теребонькать?» — сказал спикер.

В своей речи Макаров вспомнил об округе № 72 во Фрунзенском районе, где депутаты на первом заседании сняли портреты губернатора Александра Беглова и президента Владимира Путина в зале заседаний.