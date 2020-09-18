Спикер Госдумы предложил Бундестагу изучить участие немецких спецслужб в истории с Навальным

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что Бундестагу нужно выяснить роль немецких спецслужб в ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает пресс-служба российского парламента.

«Предлагаю в рамках парламентского измерения Бундестагу ещё раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники. Другим парламентам стран Европы также было бы правильно разобраться с этим вопросом»,— заявил Володин.

Он считает, что западные страны, если для них «существуют такие понятия, как демократия, международное право и закон», должны принять меры ответственности «в отношении тех, кто в Европарламенте инициирует подобные решения». Ранее Володин назвал эту ситуацию, в том числе и подозрения Германии и других стран в отравлении «Новичком», спланированной акцией против России.

Напомним, Алексей Навальный находится в берлинской клинике Charite. С 20 августа по 7 сентября он был в коме. Германия утверждает, что его отравили ядом из группы «Новичок», российские врачи это отрицают.

17 сентября депутаты Европарламента приняли критическую резолюцию по России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Они призвали усилить санкции против России и принять европейский «акт Магнитского».