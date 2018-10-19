Спикер гордумы Екатеринбурга просит поднять выплаты депутатам. «Не хватает на цветы и конфеты»

Председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин предложит депутатам города рассмотреть вопрос об увеличении компенсации расходов на депутатскую деятельность почти на 30% — с 50–60 тысяч по смете прошлого созыва до почти 80 тысяч рублей, пишет Znak.com.

По словам Володина, только что избранные депутаты жалуются на нехватку средств для работы с избирателями.

«Я хотел бы, чтобы депутаты нового созыва хорошо поработали. А проблема у них заключается в том, что у них не хватает денег: ни на цветы, ни на конфеты и тому подобное (депутаты регулярно участвуют в поздравительных мероприятиях внутри районов). Я пообщался с коллегами из разных фракций, они говорят, что своих денег им на работу недостаточно. Мы работаем в интересах жителей, поэтому таким образом хотели как-то этот пробел сбалансировать», — пояснил он.

Володин уточнил, что вопрос о подъёме компенсационных выплат решается коллегиально на заседании городской думы, поэтому рост расходов на депутатов ещё не гарантирован.

«Это только одно из моих предложений. Может быть, дума его ещё и не одобрит», — добавил он.

В городской думе сообщили, что пока документ об увеличении компенсаций не зарегистрирован и в работу не поступил. По сведениям Znak.com, депутаты готовы рассмотреть и альтернативные предложения — от снижения суммы компенсационных расходов вплоть до полного отказа от них.