Спикер думы Екатеринбурга предложил перевести школьников на пятидневку

Председатель думы Екатеринбурга Игорь Володин выступил с предложением перевести городские школы на пятидневную рабочую неделю. Как рассказали Znak.com в думской пресс-службе, избиратели регулярно обращаются к спикеру с такой просьбой, поскольку они считают, что дети устают из-за постоянно возрастающей нагрузки.

«Два выходных дня подряд — это не только полноценный отдых для школьников, но и возможность больше общаться с родителями. Пятидневная учебная неделя не нарушает график семьи, ведь для большинства работающих родителей суббота — выходной. Имея два свободных дня подряд, семьи смогут организовать совместный отдых, чаще быть вместе, что, несомненно, укрепляет любовь и взаимопонимание между родителями и детьми», — считает Володин.

Аналогичный опыт уже имеется в школах Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Ульяновска, Алтайского края и Республики Башкортостан. На сегодняшний день в уральской столице пятидневная учебная неделя есть только у первоклассников. Также в Екатеринбурге есть 23 образовательных учреждения, в которых на пятидневку перевели один из уровней — начальный, средний или основной.