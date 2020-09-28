Spiegel: Меркель тайно навещала Навального в берлинской клинике

Канцлер Германии Ангела Меркель тайно навестила Алексея Навального в берлинской клинике Charite, где он проходил лечение после отравления, сообщает Spiegel. Издание подчёркивает, что таким «жестом» Меркель выразила «солидарность немецкого правительства с Алексеем Навальным».

Напомним, Навального госпитализировали 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолёта из Томска в Москву. В течение двух суток он находился в омской больнице, где утверждали, что политик впал в кому из-за нарушения обмена веществ. Затем его перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite.

Власти Германии заявили, что в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок», это подтвердили независимые лаборатории в Швеции и Франции. Немецкое правительство утверждает, что оппозиционер был отравлен. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эмануэлем Макроном предположил, что Навальный мог отравить себя сам.

7 сентября Навального вывели из комы, 22 сентября его выписали из стационара клиники Charite. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, политик будет оставаться в Германии до окончания курса реабилитации, но после этого планирует вернуться в Россию.