Спектакль Нижнетагильского театра кукол стал претендентом на премию губернатора Свердловской области

Министерство культуры Свердловской области опубликовало список претендентов на премию губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в литературе и искусстве за 2021 год. В перечень включены 30 проектов в сфере литературы, кинематографии, анимации, театрального, ювелирного и изобразительного искусства, сообщает департамент информполитики региона.

В числе претендентов на премию губернатора — спектакли «Хочу быть волком» (7+) Нижнетагильского театра кукол, «Магнит» (16+) Свердловского государственного академического театра драмы, «А зори здесь тихие» (16+) Серовского театра драмы им. А. П. Чехова.

Четыре проекта выдвинул Союз кинематографистов Российской Федерации. Это документальный фильм «Чемпионки» (12+) режиссёра Марины Чувайловой. Анимационный фильм «Белая змея» (12+) режиссёра Полины Фёдоровой. Документально-публицистический фильм «Россия-Феникс» (12+), снятый Георгием Негашевым, Павлом Фаттахутдиновым при участии Андрея Титова и Натальи Саврас. Игровой полнометражный фильм «Последняя «Милая Болгария» (18+) режиссёра Алексея Федорченко.

От Союза писателей России в Екатеринбурге номинирована на премию книга «Меж адской мглой и раем» (16+) Евгения Касимова, от Ассоциации писателей Урала — книги «Роман с фамилией» (12+) Александра Кердана и «Царь горы» (12+) Вадима Панова.

Союз художников России представил художественный проект «Писаницы. Каменная летопись Урала», серию графических работ «Мотивы Чусовой», серию живописных произведений «По пути железных караванов», серию скульптурных портретов «Учёные Урала».

На премию губернатора в номинации «За значительный вклад в развитие культуры и искусства» Союз композиторов Свердловской области выдвинул заслуженного деятеля искусств России Леонида Гуревича. Российский творческий союз работников культуры — артиста Владимира Попова. Кушвинский дом детского творчества — уральского журналиста Владимира Гвоздикова.

Напомним, премии губернатора Свердловской области присуждаются ежегодно за творческие проекты в области литературы, музыкального, изобразительного, театрального искусства, в области кино, радио и телевидения, а также за значительный вклад в развитие культуры и искусства. Премия предполагает денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.

Отметим, что Свердловская область была первой, учредившей подобные премии, а в дальнейшем нашему примеру последовали другие регионы России. За историю существования премии её лауреатами стали более 450 человек.