Спецслужбы проверяют железнодорожный вокзал Нижнего Тагила на наличие взрывного устройства

Специальные службы Нижнего Тагила проверяют сообщение о бесхозной сумке, которая была обнаружена в здании железнодорожного вокзала. Как рассказал АН «Между строк» начальник отдела гражданской защиты населения горадминистрации Андрей Жбанов, сообщение от ЕДДС поступило около 11.00.

«В диспетчерскую службу сообщили о найденной сумке на втором этаже железнодорожного вокзала. По алгоритму были оповещены все оперативные службы. Команды "отбой" пока не поступало», – рассказал чиновник.

UPD: Около 12.30 всем спецслужбам дали отбой - взрывное устройство в сумке не обнаружено, личность хозяина сейчас устанавливается.

Агентство новостей «Между строк»