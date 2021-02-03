Спецкомиссия по выборам мэра Екатеринбурга назвала трёх претендентов на пост

В финал конкурса на место нового мэра Екатеринбурга вышли три человека — врио главы города Алексей Орлов, депутат свердловского Заксобрания от ЛДПР Михаил Зубарев и глава Ленинского района Дмитрий Ноженко, именно их конкурсная комиссия из шести человек рекомендовала гордуме, пишет E1.ru.

Решение комиссии содержит уточнение: Зубарев, Ноженко и Орлов соответствуют требованиям, выдвигаемым к потенциальному мэру, но депутатам рекомендуется проголосовать именно за Орлова. Он исполняет обязанности мэра с 22 декабря 2020 года.

Всего на пост градоначальника претендовали 42 человека (из первоначального списка в 44 человека выбыли Виктор Ворожейкин и арестованный за участие в протестном митинге Сергей Тиунов). С 1 по 3 февраля конкурсная комиссия проводила собеседования с претендентами.

Окончательное решение о том, кто станет новым главой уральской столицы, депутаты примут 9 февраля.