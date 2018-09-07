Специальные предложения для клиентов ŠKODA в сентябре

В сентябре клиентов ŠKODA вновь ждут специальные предложения на покупку автомобилей. При выборе компактного лифтбека ŠKODA RAPID покупатели смогут рассчитывать на увеличенную выгоду, размер которой теперь составляет 132 700 рублей. Максимальная экономия при приобретении моделей чешского бренда достигает 240 000 рублей. Продолжают свое действие и выгодные условия программ Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо, воспользовавшись которыми отныне можно приобрести модели RAPID, OCTAVIA и SUPERB 2019 модельного года. По-прежнему актуальны и специальные предложения по автокредитованию: ставка по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER начинается от 8,9%.

С началом осени мы предлагаем своим клиентам приобрести автомобили марки по специальным условиям. Начиная с 01 сентября увеличена выгода на покупку автомобиля ŠKODA RAPID: теперь клиенты могут сэкономить до 132 700 рублей. Выбирая семейный лифтбек ŠKODA OCTAVIA, покупатели могут рассчитывать на экономию до 145 800 рублей. Выгода при покупке флагмана чешского бренда ŠKODA SUPERB составляет до 225 000 рублей.

В сентябре продлевают своё действие программы Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо. Отныне выгодные условия распространяются на автомобили RAPID, OCTAVIA, SUPERB 2019 модельного года. Останавливая свой выбор на этих моделях, клиенты имеют возможность сэкономить до 40 000 рублей по программе Трейд-ин и до 50 000 рублей по программе Утилизация. Пролонгированы и специальные условия на покупку внедорожника ŠKODA KODIAQ иностранного производства, марка предлагает получить выгоду до 100 000 рублей по программе Трейд-ин и до 110 000 рублей по программе Утилизация.

В первый месяц осени актуальны специальные условия автокредитования. Ставка от 8,9% при первоначальном взносе в 15% предлагается по классическому кредиту на модели RAPID, OCTAVIA и YETI. Специально для покупателей автомобилей чешского бренда доступен также кредит SIMPLY CLEVER с остаточным платежом и гарантированным обратным выкупом со ставкой от 8,9%. Первоначальный взнос при приобретении моделей RAPID и OCTAVIA составляет 15%, а при покупке KODIAQ и SUPERB будущим владельца ŠKODA необходимо внести 30% от стоимости автомобиля.

Подробности акций и запись на тест-драйв: +7 3435 471 201

Европа Авто Тагил, официальный дилер ŠKODA.