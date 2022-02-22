Специалисты «Водоканала-НТ» не обнаружили превышения нормы сероводорода в коллекторе рядом с постом УГМС в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 21 февраля специалисты ООО «Водоканал-НТ» провели замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в канализационном коллекторе рядом с домом № 4 на улице Красной. По предположению пресс-службы НТМК, именно из этого колодца сероводородные пары поднялись вверх и были зафиксированы ближайшим постом УГМС, который показал превышение ПДК.

«Здесь два хозяйственно-бытовых коллектора рядом. Они идут с Тагилстроя на канализационную насосную станцию (КНС) 3а на улице Циолковского, далее на КНС-7а (за Лебяжкой) и оттуда на западные очистные сооружения», — рассказал журналистам ведущий инженер производственно-технического отдела ООО «Водоканал-НТ» Михаил Журавлёв.

Работники «Водоканала-НТ» сделали замеры с помощью газоанализатора, опустив прибор в коллектор. Фиксируемые прибором показания оказались в норме.

«Версия представителей НТМК не выдерживает никакой критики. Мало того что сероводород на 20% тяжелее воздуха и не мог подняться на 2,5 метра вверх по коллектору, а затем на 20 метров распространиться против ветра к посту УГМС, так ещё и коллектор этот относится к хозяйственно-бытовым, а значит, по версии НТМК, в выбросах виноваты сами жители», — заявил присутствовавший при замерах эколог-активист Андрей Волегов.

Напомним, в феврале постом УГМС на улице Красной было зафиксировано превышение ПДК по сероводороду. Это спровоцировало проверку со стороны Росприроднадзора и Природоохранной прокуратуры в отношении потенциального источника загрязнения — Нижнетагильского металлургического комбината. Специалисты предприятия сослались на находящийся недалеко от этого поста канализационный люк, заявив, что сероводород относится к специфическим выбросам от канализаций или городских свалок.