Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбирать продукты к Пасхе

24 апреля православные христиане отметят Пасху. Накануне праздника, главными угощениями которого считаются крашеные яйца, пасхи и куличи, в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области поделились рекомендациями по выбору продуктов для традиционных блюд.

При выборе яиц специалисты советуют обратить внимание на состояние скорлупы. При наружном осмотре яиц устанавливается цвет и загрязнённость скорлупы, а также её целостность. Согласно нормам, грязными считаются яйца со следами помёта, крови, содержимого яйца. Их не допускают к продаже. Продажа яиц рядом с другими нефасованными пищевыми продуктами тоже запрещена.

Срок хранения столовых куриных яиц при температуре от 0 до 20˚С не превышает 25 суток. Перед использованием яйцо нужно тщательно промыть водой, ни в коем случае не употреблять сырые яйца.

По техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» разрешена розничная продажа следующих пищевых красителей: Е122, Е163, Е110, Е104, Е142, Е132, кармин Е120, Е160, Е124, Е133, Е131, Е102. Кроме того, при покупке красителей следует обратить внимание на знак обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза на упаковке, а также информацию об изготовителе, составе красителей, условиях хранения и сроках годности продукции.

При покупке куличей управление Роспотребнадзора по Свердловской области призывает внимательно читать их состав. В приготовлении качественных пасхальных куличей используются яйца, сливочное масло, сахар, маргарин и подсластитель.

«Приобретать всё нужное для вашего стола рекомендуем в надёжных магазинах, избегая несанкционированной торговли, в том числе уличной торговли с рук. Соблюдение вышеуказанных рекомендаций поможет вам провести праздники без тяжёлых последствий для здоровья», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Кроме того, 21 апреля на страницах проекта «Здоровое питание» во «ВКонтакте» Роспотребнадзор проведёт кулинарный мастер-класс «Готовим кулич и пасху: просто, полезно, доступно!» (6+). Шеф-повар ресторана Bolognetta Денис Конев и официальный представитель Роспотребнадзора, замруководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения», информационный куратор проекта «Здоровое питание» Екатерина Головкова будут в прямом эфире готовить полезные пасхальные угощения и делиться кулинарными лайфхаками. Вы узнаете, как сделать кулич и пасху менее калорийными и более полезными, но при этом очень вкусными.