«Специалисты перманентного макияжа — художники, у каждого свой почерк». Владельцы новой территории красоты «Просто» рассказали об открытии семейного бизнеса и поделились планами на будущее

В Нижнем Тагиле на Карла Маркса, 71 в июле этого года открылась территория красоты «Просто». Новое пространство создали родные сёстры Екатерина Панкова и Елена Фёдорова, а помогали им в этом мужья. В рамках спецпроекта «PRO бизнес», который АН «Между строк» реализует вместе со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, мы пообщались с бизнес-семьёй о том, почему они выбрали именно это направление и чем планируют завлекать клиентов на конкурентом рынке бьюти-услуг.

Идея бизнеса

Тагильчанка Екатерина Панкова 9 лет проработала юристом в управлении образования. Во время отпуска по уходу за ребёнком, как это часто бывает, молодая мама поняла, что не хочет выходить на прежнюю работу, и решила обучиться на мастера перманентного макияжа. Обучение проходила у топового мастера из Челябинска.

«Я сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребёнком. Когда начал подходить срок выхода на основную работу, я поняла, что мне этого так не хочется! Материнство заставляет переосмыслить происходящее. Я поняла, что не хочу больше быть юристом, и начала думать, чем хотела бы заняться. Сначала думала просто делать оформление и окрашивание бровей. А потом мой шурин Сергей предложил пройти обучение перманентному макияжу, мне это показалось интересным», — рассказала Екатерина.

После обучения встал вопрос о месте работы и наборе клиентской базы. Вот тут-то и родилась мысль открыть своё пространство красоты. К проекту подключились сестра Екатерины Елена и её супруг Сергей Фёдоров. Так был основан небольшой семейный бизнес, и сегодня Панковы и Фёдоровы всячески поддерживают друг друга.

Финансовые вопросы поделили поровну, необходимое для студии оборудование искали все вместе. Разработкой интерьера занималась Елена, которая является профессиональным дизайнером. На данный момент, пока клиентов не очень много, Елена будет работать администратором, чтобы помочь сестре на этапе раскрутки студии.

«Над названием думали вместе. Просто — это и про рост, и про простоту. Наше название про то, что наша студия простая и понятная, без лишних сложностей», — объясняет Елена.

Екатерина и Елена, открывая студию, ставили цель создать комфортное место для каждой девушки. Для клиенток, которые вроде бы не подходят под так называемые стандарты красоты и хотят чувствовать себя увереннее.

«Специалист перманентного макияжа как художник: у каждого свой почерк, у каждого свой штрих. Разным людям нравятся разные мастера. Екатерина работает так, другой мастер иначе. Каждому человеку зайдёт техника одного либо другого мастера. Есть разные техники, методы, мастер должен чувствовать кожу и машинку, которой он работает. А ещё мастер берёт ответственность за внешний вид другого человека, это очень важно», — говорит Сергей Фёдоров.

Также сёстры планируют обучать молодых специалистов перманентному макияжу. Владельцы территории красоты «Просто» мечтают создать профессиональное сообщество, в котором мастера смогут повышать квалификацию, создавать портфолио, обмениваться опытом и поддерживать друг друга.

«У нас есть рабочее место, которое может занять молодой специалист, девушки, которые переквалифицируются, обучаются на бровистов, визажистов или массажистов. Они могут прийти к нам и арендовать рабочее место на час или два, как удобно. Им не нужно арендовать всё помещение сразу и платить за целый месяц. Нам кажется, это очень удобно для старта в профессии», — говорит Елена Фёдорова.

Ещё одно милое отличие «Просто» от других студий красоты заключается в том, что здесь клиентам к ароматному кофе предлагают полезный авторский шоколад, который Елена Фёдорова делает своими руками из натуральных ингредиентов.

Бизнес в кризис и планы на будущее

Фёдоровы и Панковы говорят, что с открытием бизнеса им повезло. Они не почувствовали повышения цен на оборудование и комплектующие из-за западных санкций, поскольку успели всё закупить в то время, когда доллар начал стремительно падать. Пигменты для перманентного макияжа производятся в России, поэтому на них цены тоже не выросли.

В планах на будущее у семьи предпринимателей создание узнаваемого бренда, нарабатывание клиентской базы. А ещё ребята хотят ставить возле студии в тёплое время года столики, чтобы люди вне зависимости от того, хотят они пройти процедуру или нет, могли прийти и выпить кофе всё с тем же авторским шоколадом. Также в планах набор персонала и открытие своей школы перманентного макияжа.

«Мы хотим в дальнейшем запустить школу, так как у нас есть лицензия аккредитованного тренера. Для этого нужно набрать определённые навыки и опыт, а также создать программу обучения, которую нужно будет согласовать. После этого можно обучать людей перманентному макияжу и выдавать им официальный диплом с занесением в госреестр. Всё будет лицензировано и официально. Мы будем выпускать хороших специалистов, которые хотят зарабатывать деньги и жить независимо», — делится планами Сергей Фёдоров.

Также Панковы и Фёдоровы задумываются о получении помощи от государства. Ознакомившись с инструментами поддержки предпринимателей на сайте нижнетагильского центра «Мой бизнес», они поняли, что упускать такую возможность нельзя. Особенно их заинтересовали финансовая поддержка и обучающие программы.

В успех своего проекта Екатерина и Елена верят безоговорочно. У них много идей по развитию бизнеса. Кроме того, сёстры отлично понимают, чем они отличаются от конкурентов и что могут предложить своим клиентам.

«Когда открываешь своё дело, главное — пересилить страх. Начинать что-то новое всегда страшно, и это нормально. Нужно просто брать и делать. Если тебе хочется делать, ты ищешь возможности. А если нет, ищешь причину не начинать», — считает Елена Фёдорова.

Если вы тоже хотите стать участником спецпроекта «PRO бизнес», присылайте на почту probusiness@mstrok.ru свои заявки. В письме расскажите о вашей компании: чем она занимается, как давно существует, в чём её конкурентные преимущества, добавьте фото и видео, не забудьте указать контактные данные. Внимание: участниками проекта могут стать только юрлица и индивидуальные предприниматели.