Спасатели выловили тело неопознанного мужчины из Тагильского пруда

Днём 21 октября спасатели Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила выловили из Нижнетагильского пруда труп мужчины. Как рассказал АН «Между строк», руководитель центра Сергей Копёркин, тело находилось на поверхности воды в 10 метрах от берега в районе улицы Бригадной. По информации паблика «Инцидент Нижний Тагил», на теле обнаружены следы борьбы. На вид мужчине 40-50 лет. На берегу были найдены наручные часы и пакет.

В Следственном отделе по Ленинскому району АН «Между строк» уточнили, что личность погибшего пока не установлена.