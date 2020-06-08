Спасатели помогли 15-летнему подростку, пытавшемуся на спор переплыть Тагильский пруд (ВИДЕО)

Днём 7 июня спасатели Центра защиты населения Нижнего Тагила заметили на середине Тагильского пруда молодого человека, который пытался переплыть водоём, но сил на это ему не хватило. Как рассказал АН «Между строк» начальник водно-спасательной станции Владимир Александренко, примерно в 500 метрах от берега юноша стал уставать и ложился отдыхать на спину.

«Я к нему подошёл на катере, предложил помощь, поднял его на борт. На вид ему было лет 15, — говорит спасатель. — Мы так поняли, что он с друзьями поспорил, что переплывёт пруд от Старой Гальянки до пляжа Demidov Plaza. Там расстояние примерно километр, вот он примерно половину проплыл».