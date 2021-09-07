Спасатели получат премии за борьбу с пожарами в Свердловской области

Спасатели, которые принимали участие в борьбе с природными пожарами, получат из резервного фонда правительства 50 тысяч рублей, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Решение о премировании спасателей принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Планируется поощрить работников Уральской авиабазы и лесничеств, задействованных в ликвидации прямых пожаров.

«Премии в размере 50 тысяч рублей получат почти 1,7 тысячи человек», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, прошедшим летом в Свердловской области было сразу несколько крупных природных пожаров — в августе огонь пришёл к озеру Глухое под Первоуральском и буквально за несколько часов быстро распространился на соседние территории. Природный пожар близ горы Волчиха разгорелся 24 августа, из-за него была перекрыта трасса Екатеринбург — Пермь.

По предварительным подсчётам, ущерб от пожаров превысил 50 млн рублей.