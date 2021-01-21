Спасатели Нижнего Тагила вытащили мужчину, застрявшего в теплотрассе

Вечером 20 января возле школы № 90 на Гальянке случайные прохожие услышали крик, который исходил со стороны пролегающей рядом теплотрассы. На место были вызваны спасатели Центра защиты и населения Нижнего Тагила. Спустившись вниз, спасатели выяснили, что между горячими трубами застрял мужчина. По информации телекомпании «Телекон», четверо спасателей работали примерно полчаса и с помощью альпинистского снаряжения вызволили пострадавшего. Мужчина получил термические ожоги, но от медицинской помощи отказался. По предварительной информации, пострадавший не имеет постоянного места жительства и проник на теплотрассу, чтобы согреться.