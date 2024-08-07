Спасатели Нижнего Тагила вытащили из овощной ямы потерявшую сознание женщину 

Накануне, 6 августа, диспетчеру МБУ «Центр защиты населения» поступил звонок от сотрудников скорой медицинской помощи, которые попросили вытащить из овощной ямы в ГСК «Гальянский» женщину.

«По сообщению дочери, женщина красила в яме для овощей и в какой-то момент потеряла сознание», — сообщают спасатели.

На место незамедлительно выехала поисково-спасательная группа. Для безопасности им пришлось воспользоваться дыхательными аппаратами. Спасатели спустились к пострадавшей и при помощи трипода (треноги) достали женщину и передали её сотрудникам скорой помощи.