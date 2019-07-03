Спасатели нашли пятерых пропавших без вести в зоне паводка в Иркутской области

Пять человек из списка пропавших без вести в Иркутской области найдены живыми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по региону. Сейчас продолжаются поиски ещё восьми человек, сообщили в пресс-службе МЧС. Там также уточнили, что из 18 погибших 13 человек – это жители Тулуна, четверо – Нижеудинского района, один – Тайшетского района, детей среди них нет.

«По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что 17 человек погибли вследствие утопления, один по причине переохлаждения», - сказали в пресс-службе.

В Иркутской области остаются подтопленными около 3,5 тысяч жилых домов в 31 населенном пункте. За сутки вода ушла из 11 населенных пунктов.

С 25 июня шесть районов Иркутской области попали в зону ливневого паводка. В результате затоплены 98 населенных пунктов, где под водой оказались более 10 000 жилых домов, в которых проживали 32 900 человек. Кроме того, вода залила 10 200 приусадебных и дачных участков. На сегодня остается подтопленным 31 населенный пункт в трех районах.

По последним данным МЧС, на территории Тайшетского района наблюдается повышение уровня воды в реке Уда в поселках Полинчет и Кондратьево. Оттуда проводится эвакуация жителей.