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Создаём украшение для дома из спила берёзы: мастер-класс от тагильской мастерицы по изготовлению кухонной подставки

03.07.2020 12:01
Создаём украшение для дома из спила берёзы: мастер-класс от тагильской мастерицы по изготовлению кухонной подставки

Советуем на этих выходных обязательно найти время для творческих дел. Мастерица Екатерина Рауш рассказала, как создать декор, который придаст вашему дому «изюминку». Посмотрите мастер-класс по созданию красивой подставки под горячее из спила берёзы.    

1. Подготовка материалов:

— спил дерева диаметром 6-7 мм;

— карандаш;

— синтетическая круглая кисть;

— акриловый грунт и лак;

— акриловые краски: белый, черный, зелёный, красный цвет.

— палитра.

2. Нанесение грунта.

На спил берёзы нанести акриловый грунт, толщина нанесённого грунта должна быть 2 мм. Оставить сохнуть на 5–10 мин.

3. Окрашивание спила.

Затем покрыть чёрной акриловой краской, оставив вокруг небольшую белую рамку размером 1 мм. Оставить сохнуть на 5–10 мин.

4. Подготовка эскиза.  

В центре спила написать карандашом любое слово. Над надписью и под ней нарисовать кружки разного диаметра, листья и любые узоры по желанию.

5. Оформление изделия.

На палитре смешать зелёный и белый цвет, чтобы получился светло-зелёный оттенок. Этим цветом окрасить листья. Далее добавляем объём листьям, используя светло- и тёмно-зелёные краски. Цветы окрасить красным и добавить белые блики. Покрыть акриловым лаком для закрепления. 

«Такой спил можно сделать самостоятельно, нужна ветка или ствол дерева, и при помощи циркулярной пилы распиливают спилы, толщина может быть разной, на моём образце — 1,5 см, перед началом работы хорошенько просушить спил», рассказала Екатерина Рауш.

Также к изделию можно привязать толстую верёвку и подвесить на стену в гостиной или спальне.

 

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