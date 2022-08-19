Создательница глэмпинга «Ёква» рассказала, как решилась изменить жизнь на 180 градусов и открыть своё дело в лесной глуши 

Отдых на природе у многих ассоциируется с неудобствами: насекомые, отсутствие привычного комфорта, неудобные спальные мешки. Не для всех нахождение на лоне природы с минимумом удобств является приятным времяпрепровождением. Именно для таких людей был придуман глэмпинг — разновидность кемпинга, которая относится к направлению экотуризма и включает в себя комфортный отдых на природе с элементами «роскоши» отеля: двуспальной кроватью, мебелью, кухонными принадлежностями, душем и туалетом. В рамках спецпроекта «PRO бизнес», который АН «Между строк» реализует вместе со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, мы поговорили с предпринимательницей из Нижнего Тагила Елизаветой Нетименко о том, как она решилась сменить сферу деятельности и открыла глэмпинг в деревне Харёнки.

«У меня 5 лет стажа работы на железной дороге, — рассказывает Елизавета. — После того как ушла в декрет, поняла, что нужно открывать своё дело и уходить с работы. Изначально я планировала получить поддержку от государства в виде гранта, но это оказалась достаточно сложная задача».



Создательница глэмпинга «Ёква» Елизавета Нетименко



По словам Елизаветы, идея создать место, куда будут приезжать люди, чтобы отдохнуть, возникла у неё ещё раньше — где-то на первом курсе института. А всё потому, что в собственности предпринимательницы был участок на реке Чусовой, который хотелось как-то использовать. Все эти годы идея трансформировалась, ведь шло время, менялись тенденции. Изначально Елизавета хотела открыть базу отдыха, но когда в моду вошли глэмпинги, девушка поняла — вот оно!

«В феврале этого года я попала на встречу туркластера “Гора Белая”, на которой обсуждалась тема глэмпингов. Познакомилась там со своими коллегами. Одна из них подтолкнула меня к заключению социального контракта. Сумма на открытие своего дела по соцконтракту, на самом деле, небольшая. Я сначала сомневалась, раздумывала, потом где-то полгода оформляла документы», — рассказывает Елизавета.

Елизавета Нетименко обратилась в центр «Мой бизнес» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Его специалисты помогали начинающей предпринимательнице с оформлением документов для открытия ИП, консультировали по вопросам бухгалтерии и написанию бизнес-плана для получения социального контракта. Финансирование было получено от управления социальной политики Нижнего Тагила. По этой программе Елизавета получила на открытие своего дела 250 тысяч рублей.

«На эти деньги я решила сделать два шатра с классным оснащением, чтобы людям было красиво, интересно, вкусно», — говорит тагильчанка.

Семья идею Елизаветы поддержала и сейчас активно помогает ей с проектом. Дочка предпринимательницы живёт вместе с ней в деревне, муж и мама часто приезжают в гости и на подмогу. Семья рада и гордится тем, что Елизавета участвует в развитии родного региона.

Дизайн и наполнение шатров бизнес-леди придумывала сама. Иногда вдохновлялась идеями с Pinterest, иногда работами знакомых дизайнеров. Изучала, как правильно и гармонично расставлять мебель, выбрав в качестве приоритета не только красоту обстановки, но и комфорт гостей.

Первые сложности в реализации проекта были связаны с земельным участком. Выяснилось, что особенность принадлежащего Елизавете участка не позволяла качественно обслуживать гостей глэмпинга. Тогда предпринимательница решила оформить ещё один участок. Но здесь возник вопрос охраны, ведь по сути гости размещаются в обычных шатрах без дверей. Следовательно, нужно жить поблизости, чтобы обслуживать шатры и следить за порядком. Таким образом, в списке необходимых приобретений появился и жилой дом.

На данный момент владелица глэмпинга работает вместе со своим коллегой Дмитрием на его площадке — на территории гостиницы «Калинин двор» в деревне Харёнки. Елизавета помогает партнёру в обслуживании его клиентов, а также занимается своими шатрами.

Первые клиенты у тагильчанки появились в конце июля 2022 года. Она рассказывает, что места бронируют на неделю вперёд, а одна взрослая пара приезжала отдохнуть в палатке с удобствами уже дважды. Людям нравится сплавляться по реке Чусовой, и им очень удобно, что существуют сплавы одного дня. За один день туристы успевают многое увидеть, а после с удовольствием остаются ночевать в нетипичных местах размещения.

Сейчас шатры стоят на первой береговой линии. Клиенты Елизаветы пользуются туалетом и душем в бане, которая расположена на территории «Калининого двора». Еду берут с собой, на территории есть мангал, кухня с холодильником. В следующем году хозяйка глэмпинга планирует сменить его местоположение на деревню Ёква, что находится ниже по течению реки Чусовой. Новое место будет более уединённым и тихим: с видом на лес и речку, с возможностью прогуляться и полюбоваться природными красотами.

«Глэмпинг, на самом деле, сезонный проект. Но я планирую также организовывать экскурсионные туры зимой, а шатры использовать в виде локаций для фото. В планах обучение на экскурсовода: хочу рассказывать туристам о местных природных достопримечательностях и истории реки Чусовой», — говорит Елизавета.

Зимние туры, по задумке Елизаветы, будут организованы по льду Чусовой, а гости смогут остановиться в «Калинином дворе» в Харёнках. На данный момент глэмпинг «Ёква» находится лишь в начале своего пути, но предпринимательница с позитивом смотрит в будущее.

Если вы тоже хотите стать участником спецпроекта «PRO бизнес», присылайте на почту probusiness@mstrok.ru свои заявки. В письме расскажите о вашей компании: чем она занимается, как давно существует, в чём её конкурентные преимущества, добавьте фото и видео, не забудьте указать контактные данные. Участниками проекта могут стать юрлица и индивидуальные предприниматели.