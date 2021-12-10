Создатели «Кибердеревни» выпустили ролик про самую обычную кибербольницу (ВИДЕО)

Творческое объединение «birchpunk» выпустило на YouTube очередной ролик с приставкой «кибер». Теперь он про «самую обычную русскую кибербольницу» с передовыми нанотехнологиями.

По сюжету в лечебницу приезжает доктор Томас Шмидт с инспекцией от Всемирной организации кибермедицины. Инспектор со скепсисом относится к эффективности и безопасности роботов, а тут ещё поступает сильно выпивший больной, потому что «сегодня день ангела третий».

В роботизированной больнице людей отправляют на вакцинацию, а роботов — на чипирование. Как и все видео на канале, данный ролик снят с иронией к российским реалиям и на злобу дня.

Первая часть зарисовки из жизни врачей заканчивается на самом интересном. Финал истории создатели проекта обещают рассказать в следующем выпуске.