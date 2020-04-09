Созданием экопарка на Муринских прудах почти за 100 млн рублей займётся муниципальная компания

Благоустраивать парковую зону на Муринских прудах будет муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой». На сайте госзакупок сообщается, что компания понизила начальную стоимость контракта с 98,8 млн до 94,8 млн рублей, в то время как ООО «Су5Групп» согласилось уменьшить цену лишь до 95,3 млн рублей. Поэтому именно МУП «Тагилдорстрой» был признан победителем электронных торгов. Средства на реализацию проекта направят в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Муниципальное предприятие должно будет организовать на Муринских прудах настоящий экопарк площадью 7 га. «Тагилдорстрой» сохранит все пешеходные направления и проложит новые, рассадит деревья и кустарники, организует цветочные клумбы. Согласно конкурсной документации, в микрорайоне появятся: скейт-площадка, детские площадки с песочницей и игровыми комплексами (рассчитаны на детей от полутора до 12 лет), а также беседка и площадка для занятий воркаутом. В экопарке можно будет кататься на роликах и самокатах, любоваться красивыми видами, сидя на качелях.

«Выбор места и концепция создания экопарка в самом густонаселённом микрорайоне города нашли активную поддержку горожан, — рассказали АН “Между строк” в пресс-службе тагильской мэрии. — Проект прошёл общественные обсуждения и стал одним из лидеров рейтингового голосования, в ходе которого тагильчане определили список первоочередных объектов модернизации городской среды».

Все работы «Тагилдорстрой» должен закончить не позднее 15 октября 2020 года, сдать объект в эксплуатацию — не позднее 1 ноября.

В 2020 году на Гальянке будет благоустроен также парк Победы. В Дзержинском районе в этом году обустроят новую спортивную площадку (её организуют в Девятом посёлке) и завершат реконструкцию площади перед торговым центром по улице Зари, 21. Всего на благоустройство общественных территорий в 2020 году муниципалитет направит почти 165 млн рублей.

Напомним, в 2019 году в Нижнем Тагиле благоустроили пять дворов и две общественные территории. На программу было выделено 217 млн рублей.