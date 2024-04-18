Создание сайтов, генерация контента и решение бизнес-задач с помощью нейросетей. Партнёр «Яндекса» интернет-маркетолог Евгений Летов проведёт бесплатный интенсив на площадке СОФПП

Современный бизнес уже давно активно использует онлайн-формат и цифровые сервисы. Они помогают оптимизировать решение рутинных задач, снижать затраты и повышать эффективность компании. Тем не менее не все начинающие бизнесмены знают о том, как эффективно использовать эти инструменты. О том, какие возможности открывают цифровые сервисы для бизнеса, на бесплатном семинаре расскажет интернет-маркетолог Евгений Летов, основатель и директор компании «Промо Эксперт», сертифицированный партнёр по обучению «Яндекса» и тренер Google Educator Level 1. В рамках совместного проекта «PRO бизнес образование» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и АН «Между строк» мы пообщались с Евгением и узнали, кому и чем будут полезны занятия, которые пройдут 22 и 23 апреля.

«Ключевая задача цифровых сервисов для бизнеса — это автоматизация работы. Зачем автоматизировать работу? Всё просто: для того чтобы экономить время на создание текстов, посадочных страниц, графики, изображений и так далее. Всё то, на что мы раньше тратили интеллектуальные силы, сейчас может решать конструктор или нейросетка. В результате, если у предпринимателя нет возможности, за него всё равно всё сделают. Почему у него может не быть возможности? Потому что у владельца бизнеса могут быть другие головные боли: дебиторка, срывы поставок, наём персонала, увольнение, текучка. В этом случае цифровые сервисы, которые в большинстве своём бесплатные, помогут оптимизировать процесс», — считает Евгений Летов.

На семинаре слушатели узнают о бесплатных цифровых сервисах для создания сайтов, познакомятся с нейросетями для обработки фото и видео. С помощью ИИ самозанятые попробуют создать уникальное торговое предложение. Также слушатели курса разберутся, как быстро генерировать «скелеты» продающих постов для «ВКонтакте» и Telegram-каналов, научатся писать контент-планы.

О создании сайтов Евгений расскажет на примере трёх конструкторов: Tilda, NetHouse и InSales. Эксперт в режиме реального времени соберёт на конструкторе сайт в той тематике, которую выберут слушатели занятий, и наполнит его контентом, созданным при помощи нейросетей.

«Я не первый раз выступаю с этой темой в Свердловском фонде поддержки предпринимательства. За это время у меня накопилось колоссальное число сервисов. В зависимости от той или иной задачи предприниматели смогут выбрать подходящий им сервис. При помощи нейросетей и бесплатных сервисов можно редактировать тексты, контент-план для социальных сетей, создавать графику для аватарок, обложек», — делится эксперт.

В интернет-маркетинге Евгений Летов уже давно. По его словам, слушатели курса не только научатся использовать сервисы с технической точки зрения, но и в очередной раз вспомнят, что главное при создании сайта и контента для компании — ориентация на свою целевую аудиторию. Также эксперт поделится полезными материалами для дальнейшего обучения.

«С 2005 года я работал в одной из самых крупных в Екатеринбурге веб-студий, в целом мой стаж в интернет-маркетинге — 18 лет. Более 13 лет я преподаю в УрФУ, Высшей экономической школе и ещё ряде бизнес-школ в Москве. А сейчас ещё и руковожу агентством интернет-рекламы», — рассказывает Евгений.

Ссылка на регистрацию для участия в бесплатном онлайн-интенсиве СОФПП: https://b24-1qd2tz.bitrix24.site/crm_form_event/?mid=18876.

Мероприятие организовано в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».