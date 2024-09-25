Союз писателей России раскритиковал современные детские книги, пропагандирующие западные ценности

Председатель Совета по детской книге Союза писателей России (СПР) Николай Нилов в передаче «В прицеле дети России» (12+) заявил, что многие современные детские книги пропагандируют не совсем те ценности, которые нужно. По мнению экспертов, около 60% детских книг сегодня строго соответствуют пяти деструктивным направлениям, каждое из которых формирует определённые установки в сознании детей. Вот основные смыслы, которые, по мнению Союза писателей России, методично внедряются в детскую литературу:

1. Тема предательства: в книгах часто продвигается идея предательства — друг друга, страны, общества. Вместо сплочённости детям рекламируется модель разобщённости.

2. Человек как животное: человеческая природа сводится к инстинктам, игнорируются высокие идеалы и духовное развитие.

3. Изменение социальных ролей: традиционные роли мужчины и женщины отвергаются. Мальчикам необязательно быть защитниками и героями, а девочкам — стремиться к семейным ценностям. Семья перестаёт быть центральной ценностью.

4. Отклонение как новая норма: любые личные недостатки представляются как нечто нормальное, что не требует исправления. Отсутствуют положительные ориентиры для самосовершенствования.

5. Безразличие к будущему: книги внушают идею, что не стоит задумываться о будущем и о том, что ждёт впереди.

Исследователи считают, что такие антиценности постепенно проникают в подсознание детей, формируя у них новое восприятие мира, которое может повлиять на безопасность государства.

Члены СПР считают, что необходимо создавать институты, которые будут поддерживать и поощрять авторов, создающих ценностно-ориентированные произведения детской литературы. Такой подход важен не только для литературы, но и для кино, музыки, театра и визуальных искусств.