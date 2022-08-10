Союз художников Нижнего Тагила подготовил к юбилею города четыре выставки

К 300-летию Нижнего Тагила Союз художников города подготовил четыре выставки (0+), увидеть которые можно в ДК НТМК, музее «Уралвагонзавода», здании мэрии и кинотеатре «Красногвардеец». В экспозициях представлены десятки работ, посвящённых Нижнему Тагилу, его улицам, уральской природе, промышленности и людям, которые здесь живут и работают.

На выставке в кинотеатре «Красногвардеец» свои работы представили известные тагильские живописцы и графики: Анжелика Южакова, Игорь Грищенко, Николай Левченко, Николай Корзняков, Евгений Бабушкин, Олег Клавдиев, Наталья Кузнецова. Также здесь есть произведения молодых художников: Натальи Рудый, Натальи Наумовой, Елены Трошиной, Ларисы Шаповаловой, Сергея Грищенко, Валерии Трущенко, Киры Чаужинской и Светланы Контур.

На всех четырёх выставках представлены живописные картины, а также произведения в технике графики и работы декоративно-прикладного искусства. Некоторые авторы создали произведения в техниках, в которых ранее не работали.

Экспозиции будут работать на четырёх площадках, увидеть их сможет любой желающий.