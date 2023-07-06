«Совсем ни стыда, ни совести! Среди бела дня, в центре города. Ну, слов нет». В Нижнем Тагиле мужчина и женщина снимали свежеуложенную плитку с тротуара и складывали себе в машину

Накануне, 5 июля, в центре Нижнего Тагила мужчина и женщина снимали с тротуара свежеуложенную плитку. Инцидент произошёл около 14:00 на проспекте Мира, напротив отделения банка «УБРиР». Ситуация попала в объектив неравнодушных прохожих, пишет паблик во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

«Совсем ни стыда, ни совести! Среди бела дня, в центре города. Ну, слов нет. Уже на иномарках выезжают на дело. По всей видимости, данная парочка решила себе на даче новую дорожку сделать», — возмущается тагильчанка.

Несмотря на то, что днём здесь многолюдно, вандалы спокойно, отработанными движениями снимали недавно уложенную плитку и, аккуратно очищая от песка и камней, укладывали её в салон автомобиля.

«Что с ними не так? Это вообще адекватно? Люди, ну почему вы не цените то, что делается для вас и ваших детей?», — делится эмоциями очевидец события.

АН «Между строк» отправило запрос по поводу этого инцидента в МУ МВД России «Нижнетагильское». На момент публикации материала получить оперативный комментарий не удалось.