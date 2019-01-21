Совфед предложил ввести штрафы за карты России без Крыма

Сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что в России должна быть введена ответственность за использование карт, на которых Крым не указан как часть Федерации, пишет «Интерфакс». Отмечается, что соответствующие поправки находятся на доработке.

«То, что такой закон нужен, — это совершенно очевидно. Должна быть предусмотрена ответственность за то, если на картах России отсутствует изображение Крыма в составе России, но для этого мы должны проанализировать все те нормы, которые есть. Мы сейчас законопроект с правовым управлением дорабатываем», — сказала Ольга Ковитиди.

По словам члена Совета Федерации от Крыма Сергея Цекова, соответствующий законопроект уже вносился на рассмотрение, но был отозван.

«Мы не отложили эту тему, работаем над ней. Когда она будет готова, сложно сказать», — добавил он.

Авторы законопроекта отмечают, что изначально они планировали внести поправки в закон о рекламе, чтобы исключить неверное указание принадлежности Крыма в товарных знаках и промоакциях, но отказались от этой идеи.

«Как нам сказано, товарный знак не является картой. Поэтому продолжаем обсуждать [проект], он идёт тяжело, в основном возражения», — отметил Цеков.

Крым, который после распада Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошёл в состав России после референдума. Украина не признаёт его результаты и считает полуостров своей временно оккупированной территорией.

Страны ЕС и США называют действия России аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.