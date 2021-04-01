Совфед одобрил закон о запрете просветительской деятельности без разрешения властей

Совет Федерации одобрил законопроект, который запрещает заниматься просветительской деятельностью без разрешения властей, сообщается на сайте системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

За одобрение закона проголосовали 145 сенаторов, один против и один воздержался. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что ряд положений законопроекта являются рамочными, потому и вызвали у многих тревогу.

«Из-за того, что их можно трактовать по-разному и очень расширительно. Соль в том, каким образом нормативные акты расставят все акценты», — сказала она.

Матвиенко напомнила о лекции профессора Матвеева для учителей Ленинградской области, во время которой он заявил, что Холокоста не было.

«Вот что с этим делать? А сколько ещё таких лекций, о которых мы не знаем. В головы нашим детям уже заложили абсолютно ложную информацию. Это всё деликатно должно быть учтено», — рассказала председатель верхней палаты парламента.

Ко второму чтению в законопроект внесли поправку, согласно которой просветительскую деятельность имеют право осуществлять только органы государственной власти, органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации. Кроме того, Минпросвещения РФ предложено наделить полномочиями определять круг организаций, которые будут заниматься научно-методическим обеспечением просветительской деятельности.

Высшие учебные заведения планируется обязать получать заключения Минобрнауки и Минпросвещения РФ при подписании соглашений о международном сотрудничестве. Подчёркивается, что это необходимо для противодействия «негативному иностранному вмешательству» в российское образование.

Противники законопроекта считают, что это просто поставит крест на многих программах международного сотрудничества.