​​​​​​​Совфед лишил неприкосновенности аудитора Счётной палаты Михаила Меня. Его подозревают в растрате 700 млн рублей

Совет Федерации лишил неприкосновенности аудитора Счётной палаты, бывшего губернатора Ивановской области и экс-министра строительства России Михаила Меня. В среду, 18 ноября, стало известно, что следователи предъявили ему обвинение в растрате 700 млн рублей из бюджета Ивановской области.

«Главным следственным управлением СК в рамках расследования уголовного дела о хищении из бюджета Ивановской области денежных средств путём их присвоения задержан бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень, занимающий в настоящее время должность аудитора Счётной палаты РФ. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ», — цитирует ТАСС официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

По версии следствия, в 2011 году от имени правительства Ивановской области Мень заключил соглашения, на основании которых ОАО «Ивановский бройлер» под видом займов получило 700 млн рублей. На следующий день деньги вывели на счета подконтрольных организаций.

Петренко также сообщила, что по этому же уголовному делу обвиняемыми проходят бывший первый заместитель председателя правительства Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин.

Михаил Мень возглавлял Ивановскую область с 2005 по 2013 год, после этого занял должность министра строительства и ЖКХ. В 2018 году он ушёл с поста и стал работать аудитором Счётной палаты.