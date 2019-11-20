Совет Федерации предложил ввести единый штраф за нарушение тишины ночью

Совет Федерации предложил ввести единую систему штрафов за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время, пишут «Известия».

Сенаторы предлагают дополнить 14 главу проекта нового КоАП ещё одним составом административного правонарушения, который будет предусматривать ответственность за совершение действий, нарушающих тишину граждан с 23:00 до 07:00. По мнению сенаторов, внесение этого состава в КоАП на федеральном уровне снимет проблему привлечения полиции к пресечению данных правонарушений — сейчас полиция обязана пресекать такие нарушения только в том случае, если регион заключил с ней соглашение по соответствующим составам правонарушений. На данный момент только 28 регионов из 85 имеют такие договоренности с МВД.

«У нас единая страна, и понятие правопорядка должно быть одинаковым вне зависимости от того, где человек живёт. Его ключевые позиции должны обеспечиваться на федеральном уровне. Каждый из нас заслужил право на тишину и покой хотя бы в ночное время»,— прокомментировала инициативу член Совфеда Ирина Рукавишникова.

Сумма штрафа варьируется от 1 до 3 тысяч рублей, к нарушениям тишины может относиться пение, крики, музыка.