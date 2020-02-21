Совет Федерации предложил штрафовать россиян за борщевик на дачных участках

В Кодекс об административных правонарушениях предложили внести положение о штрафах за борщевик на дачных и приусадебных участках, пишет РИА Новости.

Соответствующее предложение Совет Федерации направил в Минюст. Физических лиц предлагается штрафовать на сумму от 2 до 3 тысяч рублей, если они не принимают меры по борьбе с борщевиком и другой карантинной сорной растительностью. Должностные лица могут быть оштрафованы за аналогичное нарушение на 5–10 тысяч рублей, предприниматели — на 7–12 тысяч рублей, юридические лица — на 20–30 тысяч рублей. Сенаторы считают, что такая мера позволит бороться с борщевиком не только на участках сельскохозяйственного значения, но и на дачах, которые часто являются источником распространения семян вредоносного растения.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова сообщила, что поправки в КоАП затронут не только борщевик, но и такую «беду» для южных регионов России, как амброзия полыннолистная, на которую у многих людей проявляется острая аллергическая реакция.

В настоящее время за борщевик штрафуют в Московской области — в 2018 году управление Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям сообщало, что оштрафовало собственника земельного участка ООО «Юниор» за зарастание территории сорняками, в том числе борщевиком, на 400 тысяч рублей. В сентябре 2019 года петербургские депутаты подготовили проект закона по уничтожению борщевика и других сорняков на территории города.

Борщевик Сосновского — крупное травянистое ядовитое растение, которое обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги, при этом оно быстро захватывает ареалы обитания. Его начали культивировать в СССР в качестве дешёвого корма для скота.