Совет Федерации покинули восемь сенаторов

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко объявила, что по итогам региональных выборов в Совет Федерации придут около двадцати новых сенаторов, пишет «Интерфакс».

После выборов сложили полномочия сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, представитель Смоленской области Франц Клинцевич, а также Алексей Кондратьев, Иван Кулабухов, Владимир Лакунин, Игорь Фомин. Ушедшие из Совфеда Олег Морозов и Сергей Калашников вернутся в Госдуму.

«14 сенаторов прошли выборы и подтвердили свои полномочия», — отметила Матвиенко.

Ранее Совет Федерации увеличил число первых заместителей спикера до двух, новым первым вице-спикером стал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Ещё одним первым вице-спикером стал бывший полпред правительства Андрей Яцкин. До сих пор единственным первым вице-спикером палаты был Николай Фёдоров.

Вячеслав Мархаев весной 2020 года стал единственным сенатором, кто проголосовал против законопроекта о поправке к Конституции. Летом 2019 года он осудил действия властей и силовиков по подавлению протестов в Москве.