Совет Федерации отправил в отставку челябинского сенатора

Совет Федерации на пленарном заседании 10 июля принял отставку челябинского сенатора Ирины Гехт, пишет РИА Новости.

Заявление о сложении полномочий Гехт подала накануне, 11 июля она займёт должность первого вице-губернатора Челябинской области по соцвопросам. Занимающий этот пост Евгений Редин уйдёт в отставку. На работу в правительство Гехт пригласил врио губернатора Алексей Текслер.

Ирина Гехт представляла в Совете Федерации исполнительную власть региона и была делегирована Борисом Дубровском, руководившим в 2014 году Челябинской областью. Её полномочия истекали 8 сентября, после выборов губернатора.

Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Алексей Майоров сообщил, что нового замглавы комитета по аграрной политики вместо Гехт могут выбрать осенью, когда в палату придут новые сенаторы после губернаторских выборов.