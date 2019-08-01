Сотрудников полиции не поощрили за жёсткий разгон митинга 27 июля в Москве

Сотрудники правоохранительных органов, задействованные в охране общественного порядка на акции за честные и свободные выборы в Мосгордуму 27 июля, остались без премий, со ссылкой на администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, которому поступают соответствующие жалобы от полицейских, пишет Znak.com.

Столичной полиции для охраны общественного порядка 27 июля понадобилась помощь со стороны — об этом говорит распоряжение от 24 июля о привлечении дополнительных сил и средств из соседних регионов и других подразделений МВД, подписанное врио министра внутренних дел РФ, первым заместителем главы МВД Александром Горовым. Из документа следует, что в Москву были переброшены 400 полицейских из Владимирской, Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской, Смоленской, Ярославской и Московской областей. Помимо этого, для работы на акции протеста привлекались свыше 100 сотрудников центрального аппарата МВД и ещё 300 человек из образовательных и иных учреждений ведомства. В частности, на подавление митинга вызывались курсанты московского института МВД имени Кикотя, учащиеся Академии управления МВД РФ, Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД. Также на акции протеста пришлось работать сотрудникам Центра кинологического обеспечения МВД РФ, Экспертно-криминалистического центра МВД РФ, Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, Главного информационно-аналитического центра МВД РФ, ФКУ «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД РФ и Всероссийского научно-исследовательского института МВД РФ.

Воронцов подчёркивает, что, когда полицейских вызывают на работу в выходной день, должен оформляться соответствующий приказ, позволяющий сотруднику рассчитывать в будущем на денежную компенсацию или отгул. В случае с субботой, 27 июля, такой приказ был подписан только для сотрудников центрального аппарата МВД — управленцев, аналитиков и, как выразился Воронцов, «других работников бумаги и пера».

«Те же, кто по распоряжению Горового приехал в Москву из регионов или административных округов столицы, такого приказа не видели. Им просто сказали: "Выходи на работу!", "Ты же присягу дал?" — и всё. А если нет приказа, то рассчитывать на отгул или компенсацию за работу в субботу не приходится. Это вызывает недовольство у полицейских, о чём они мне пишут в личных сообщениях», — рассказал собеседник.

Он напомнил, что сотрудники полиции работают в пятидневном режиме или по графику сменности, например два дня через два. У первой категории силовиков, как и у большинства россиян, суббота и воскресенье — выходные дни.