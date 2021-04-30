Сотрудников аппарата думы Нижнего Тагила обязали предоставлять сведения о криптовалюте

В этом году, помимо декларации о доходах и расходах, сотрудники муниципальной службы должны будут предоставить сведения об имеющейся у них криптовалюте. Делать это придётся в рамках требования указа президента № 778 и Федерального закона «О противодействии коррупции».
На заседании Нижнетагильской городской думы депутаты приняли решение о мерах по осуществлению отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой финансовой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Сведения касаются цифровых финансовых активов, цифровых прав и цифровой валюты. Учитываться будет не только криптовалюта, имеющаяся у самого чиновника, но и та, что принадлежит его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям.
В Нижнетагильском аппарате это решение касается только четырёх должностей: руководителя аппарата, начальника юридического отдела, главного специалиста юридического отдела аппарата и главного специалиста сектора учёта, отчётности, финансирования и муниципальных закупок для муниципальных нужд аппарата гордумы.
«10 декабря прошлого года президентом Российской Федерации подписан указ о цифровых финансовых активах. В рамках этого закона предлагается установить, что работники аппарата Нижнетагильской городской думы, которые приступили к работе с 1 января по 30 июня 2021 года, обязаны уведомлять о наличии у них и членов их семей цифровых финансовых активов. Этот документ будет действовать небольшой период времени. В дальнейшем в рамках Федерального закона эти уведомления будут направляться в соответствии с законом. В принципе, это то, что мы и так делаем каждый год. Отчёт по декларации — это та же самая процедура»», — пояснил председатель Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн.