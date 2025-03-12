Сотрудники «Уралвагонзавода» сыграют в новом фильме Игоря Угольникова о создании Уральского добровольческого танкового корпуса

В день создания Уральского добровольческого танкового корпуса известный деятель киноиндустрии, продюсер и сценарист Игорь Угольников представил сотрудникам «Уралвагонзавода» сценарий нового художественного фильма «Урал — фронту».

Он подчеркнул, что в создании фильма должны принять непосредственное участие работники «Уралвагонзавода» — наследники подвига своих предков, которые сегодня также трудятся ради победы.

В основу фильма ляжет история формирования уникального воинского соединения. Авторы сценария использовали книги и архивные документы из фондов Выставочного комплекса «Уралвагонзавода», а также изучали современное производство. Историки и специалисты предприятия оказывали консультационную поддержку.

Прототипами главных героев стали реальные работники УТЗ № 183 — вчерашние школьники, которые заменили ушедших на фронт мужчин у станков. Также в фильме будут представлены выдающиеся исторические личности.

«В день создания Уральского добровольческого танкового корпуса мне нужно было обязательно побывать здесь, на “Уралвогонзаводе”, провести встречу с заводским активом и, как я понимаю, с активом создателей будущего фильма. Для этого я и приехал: выслушать мнения, поговорить с людьми, а самое главное — проверить свою степень ответственности перед этим большим делом. Очень многое мне дал заводской музей, где я побывал перед встречей, и теперь я понимаю, что нужно ещё сделать со сценарием. Основную часть съемок можно провести в Нижнем Тагиле, а самое главное, чтобы в картине принимали участие тагильчане. Сегодняшняя встреча и есть старт работы над картиной “Урал — фронту”», — цитирует пресс-служба «Уралвагонзвода» Игоря Угольникова.

Над созданием кинокартины будет работать киностудия «Военфильм», снявшая ранее фильмы «Подольские курсанты» (18+), «Позывной «Журавли» (12+), сериал «По зову сердца» (18+). К съёмкам нового фильма планируют привлечь и уральских актёров, ведь одной из локаций для съёмок станет Нижний Тагил, так что участвовать в создании проекта смогут и сотрудники оборонного предприятия.

«Эта идея давно напрашивалась на наш отечественный кинематограф, особенно в плане создания фильма об истории создания танкостроения на нашем предприятии, в нашем городе, создание оборонного мощного щита для нашей армии. И идея эта начала воплощаться в жизнь, что очень радует», — отметил бывший начальник производственного отдела завода по производству военной техники, сотрудник музейного комплекса Станислав Шульпин.